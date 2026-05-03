Gegen Celtics: Philadelphia gelingt Überraschung

Die Philadelphia 76ers haben in der NBA für eine große Überraschung gesorgt und die Boston Celtics aus den Play-offs geworfen.
In Boston gewannen die 76ers das entscheidende siebente Spiel der Serie 109:100. Joel Embiid war mit 34 Punkten bester Werfer für Philadelphia. Boston war in der Hauptrunde das zweitbeste Team der Eastern Conference und hatte in der Serie bereits 3:1 geführt. Im Halbfinale der Eastern Conference treffen die 76ers nun auf die New York Knicks.
Die 76ers haben nie zuvor die nächste Runde in den Play-offs erreicht, wenn das Team nach Siegen bereits 1:3 hinten lag. Boston musste im entscheidenden Spiel auf Jayson Tatum verzichten, der wegen Knieproblemen nicht einsatzfähig war. Die 33 Punkte von Jaylen Brown waren zu wenig.
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