Slowakischer Premier reist nach Kiew und Moskau

In Jerewan treffen ab Sonntagnachmittag (17 Uhr, MESZ) die Staats- und Regierungsoberhäupter von mehr als 40 europäischen Ländern zusammen, um über die Kriege in der Ukraine und im Iran zu diskutieren. Der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) wird mit einem Abendessen auf Einladung des armenischen Präsidenten Wahagn Chatschaturjan und Regierungschef Nikol Paschinjan beginnen. Die EPG wurde nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 gegründet und soll Russlands Isolation verdeutlichen.