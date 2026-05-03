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Gespräch mit Selenskyj

Slowakischer Premier reist nach Kiew und Moskau

Außenpolitik
03.05.2026 10:21
Der slowakische Regierungschef Robert Fico scheint sich der ukrainischen Regierung anzunähern.
Der slowakische Regierungschef Robert Fico scheint sich der ukrainischen Regierung anzunähern.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
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Von krone.at

Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat einen Besuch in der Ukraine angekündigt, nachdem er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert hatte. „Wir werden das Format gemeinsamer Regierungssitzungen fortsetzen und zudem gegenseitige Besuche in unseren Hauptstädten vornehmen“, kündigte Fico am Samstag an.

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„Ich habe bestätigt, dass die Slowakei den EU-Beitritt der Ukraine unterstützt, denn wir wollen, dass die Ukraine, unser Nachbar, ein stabiles und demokratisches Land ist“, sagte Fico weiter. Er werde Selenskyj bereits am Montag am Rande des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Armenien sehen. Der Politiker wünscht sich laut eigener Aussage „freundschaftliche Beziehungen zwischen der Slowakei und der Ukraine“.

Selenskyj bestätigte das Telefonat mit Fico. „Wir brauchen starke Beziehungen zwischen unseren Ländern, und wir beide befürworten das“, schrieb er seinerseits auf der Plattform X. Er habe Fico nach Kiew eingeladen und sich für dessen Einladung nach Bratislava bedankt, mit der „Möglichkeit eines persönlichen Treffens in naher Zukunft“.

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Teilnahme an Feierlichkeiten in Moskau
Der Kreml-freundliche Fico hatte es bisher vermieden, nach Kiew zu reisen. In einer Woche wird er Moskau besuchen und unter anderem an den Feierlichkeiten zum Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland teilnehmen. Er gilt nach der Abwahl des langjährigen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban als der engste Verbündete des russischen Präsidenten Wladimir Putin innerhalb der EU.

In Jerewan treffen ab Sonntagnachmittag (17 Uhr, MESZ) die Staats- und Regierungsoberhäupter von mehr als 40 europäischen Ländern zusammen, um über die Kriege in der Ukraine und im Iran zu diskutieren. Der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) wird mit einem Abendessen auf Einladung des armenischen Präsidenten Wahagn Chatschaturjan und Regierungschef Nikol Paschinjan beginnen. Die EPG wurde nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 gegründet und soll Russlands Isolation verdeutlichen.

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