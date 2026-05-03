Instrumente aus Müll: Vom Kanister zur Gitarre

Matthias „Matakustix“ Ortner beweist Mut zu Fehlern und setzt mit aus Müll gefertigten Instrumenten ein kreatives Zeichen gegen die „perfekt generierte“ Künstliche Intelligenz.
Aus einem alten Wasserkanister wird eine Gitarre, eine Keksdose verwandelt sich in eine Snaredrum und aus einer Schaufel wird eine Bassgitarre kreiert. Was zunächst nach einem kuriosen Bastelprojekt klingt, ist für Mathias Ortner ein bewusst gesetztes künstlerisches Statement.
„Grundsätzlich ist es meine Vorgehensweise, gegen die Künstliche Intelligenz zu arbeiten. Ich glaube, wir alle sind von dieser Perfektion übersättigt – es wird alles zu Tode generiert“, so Ortner, der kurzerhand einen Ausflug auf eine Mülldeponie unternahm.
„Ich will mir das Leben nicht zu leicht machen“
„Mit ein paar ,Tschreapalan‘ im Gepäck baute ich mir Instrumente sowie ein Mikrofon für meinen neuen Song ,Supermädl‘. Klar – ich hätte auch einfach mit einer App arbeiten können – aber, ich will mir das Leben nicht zu leicht machen“, schmunzelt der Künstler, der mit Hits wie „AlmÖsiKing“, „Mehr gschmust“ oder „Zu Laut?“ die Charts rockt.
Es ist eine bewusste Gegenbewegung zu einer zunehmend durchoptimierten Musikwelt. „Wir schlittern sonst in eine perfekt getrimmte Welt, die nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun hat“, warnt er. Dass er ein Faible für ungewöhnliche Klangkörper hat, ist nichts Neues.
Anfänge mit „Klavicello“
Bereits bei der Gründung von Matakustix (ein Wortspiel aus Matthias und Akustik) im Jahr 2012 zeigte Matthias Ortner seine kreative Ader. „Ich bastelte eine Mischung aus einem Klavier und einem Cello – ein ,Klavicello‘“, erinnert er sich. In einer Zeit, in der Algorithmen Songs komponieren und Perfektion jederzeit abrufbar scheint, setzt Ortner ein bewusst unperfektes Zeichen und erinnert daran, dass echte Musik oft genau dort entsteht, wo es ein bisschen „tscheppert“.
Für die „Krone“ generierte der Musiker einen Jingle und lieferte zugleich das passende Pendant mit seinen selbstgebauten Instrumenten. Das Ergebnis finden Sie im Video (oben).
Wer Matakustix mit seinem neuen Hit, der in zwei Wochen veröffentlicht wird, live erleben will, hat am 3. Juli bei der großen „Matakustix Show“ in Klagenfurt die Chance dazu.
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