Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Matakustix gegen KI

Instrumente aus Müll: Vom Kanister zur Gitarre

Kärnten
03.05.2026 12:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Matthias „Matakustix“ Ortner beweist Mut zu Fehlern und setzt mit aus Müll gefertigten Instrumenten ein kreatives Zeichen gegen die „perfekt generierte“ Künstliche Intelligenz.

0 Kommentare

Aus einem alten Wasserkanister wird eine Gitarre, eine Keksdose verwandelt sich in eine Snaredrum und aus einer Schaufel wird eine Bassgitarre kreiert. Was zunächst nach einem kuriosen Bastelprojekt klingt, ist für Mathias Ortner ein bewusst gesetztes künstlerisches Statement.

„Grundsätzlich ist es meine Vorgehensweise, gegen die Künstliche Intelligenz zu arbeiten. Ich glaube, wir alle sind von dieser Perfektion übersättigt – es wird alles zu Tode generiert“, so Ortner, der kurzerhand einen Ausflug auf eine Mülldeponie unternahm.

„Ich will mir das Leben nicht zu leicht machen“
„Mit ein paar ,Tschreapalan‘ im Gepäck baute ich mir Instrumente sowie ein Mikrofon für meinen neuen Song ,Supermädl‘. Klar – ich hätte auch einfach mit einer App arbeiten können – aber, ich will mir das Leben nicht zu leicht machen“, schmunzelt der Künstler, der mit Hits wie „AlmÖsiKing“, „Mehr gschmust“ oder „Zu Laut?“ die Charts rockt.

Selbst aus einer Gartenschaufel bastelte Matthias Ortner eine Bassgitarre.
Selbst aus einer Gartenschaufel bastelte Matthias Ortner eine Bassgitarre.(Bild: Christian Krall)
Mit einem Kanister zum Hit.
Mit einem Kanister zum Hit.(Bild: Christian Krall)
Aus leeren Bierflaschen wurde eine Panflöte (u.) gezaubert.
Aus leeren Bierflaschen wurde eine Panflöte (u.) gezaubert.(Bild: Christian Krall)
Ein Mikrofon aus Müll.
Ein Mikrofon aus Müll.(Bild: Christian Krall)

Es ist eine bewusste Gegenbewegung zu einer zunehmend durchoptimierten Musikwelt. „Wir schlittern sonst in eine perfekt getrimmte Welt, die nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun hat“, warnt er. Dass er ein Faible für ungewöhnliche Klangkörper hat, ist nichts Neues.

Anfänge mit „Klavicello“
Bereits bei der Gründung von Matakustix (ein Wortspiel aus Matthias und Akustik) im Jahr 2012 zeigte Matthias Ortner seine kreative Ader. „Ich bastelte eine Mischung aus einem Klavier und einem Cello – ein ,Klavicello‘“, erinnert er sich. In einer Zeit, in der Algorithmen Songs komponieren und Perfektion jederzeit abrufbar scheint, setzt Ortner ein bewusst unperfektes Zeichen und erinnert daran, dass echte Musik oft genau dort entsteht, wo es ein bisschen „tscheppert“.

Für die „Krone“ generierte der Musiker einen Jingle und lieferte zugleich das passende Pendant mit seinen selbstgebauten Instrumenten. Das Ergebnis finden Sie im Video (oben). 

Wer Matakustix mit seinem neuen Hit, der in zwei Wochen veröffentlicht wird, live erleben will, hat am 3. Juli bei der großen „Matakustix Show“ in Klagenfurt die Chance dazu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
03.05.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
196.884 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
87.918 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
83.590 mal gelesen
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
2084 mal kommentiert
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1237 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
937 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Mehr Kärnten
Matakustix gegen KI
Instrumente aus Müll: Vom Kanister zur Gitarre
Krone Plus Logo
„Hensel-Kaserne neu“
Expansion in Villach: Heer schielt auf Hofer-Lager
Beziehungsstreit
Einsatz eskaliert: Mann schlug auf Polizistin ein
Großeinsatz
Stallbrand: Rinder befreien sich aus Flammenmeer
Krone Plus Logo
Neue Landesrätin
Lagger-Pöllinger: „Bin gekommen, um zu bleiben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf