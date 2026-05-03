Instrumente aus Müll: Vom Kanister zur Gitarre

„Ich will mir das Leben nicht zu leicht machen“

„Mit ein paar ,Tschreapalan‘ im Gepäck baute ich mir Instrumente sowie ein Mikrofon für meinen neuen Song ,Supermädl‘. Klar – ich hätte auch einfach mit einer App arbeiten können – aber, ich will mir das Leben nicht zu leicht machen“, schmunzelt der Künstler, der mit Hits wie „AlmÖsiKing“, „Mehr gschmust“ oder „Zu Laut?“ die Charts rockt.