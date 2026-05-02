Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trick mit dem Budget

Mehr Jobs für Ältere? Entlastung hat einen Haken

Innenpolitik
02.05.2026 20:00
Sozialministerin Schumann hat Erklärungsbedarf
Sozialministerin Schumann hat Erklärungsbedarf(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Seit Jahren gibt es Bemühungen, ältere Arbeitnehmer in Beschäftigung zu halten. Auch die aktuelle Regierung hat entsprechende Maßnahmen gesetzt oder angekündigt. Jetzt hintertreibt sie ihre eigenen Bestrebungen, indem sie die Lohnnebenkosten für über 60-Jährige verteuert.

0 Kommentare

Ein zentrales Element im kommenden Budget ist die Senkung der Lohnnebenkosten. Eine Maßnahme, die auf breite Zustimmung stößt. Das soll durch die Senkung der Beiträge der Arbeitgeber für den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) von derzeit 3,7 auf 2,7 Prozent der Lohnsumme erfolgen.

Ältere werden teurer
Die Kosten für den Staatshaushalt belaufen sich auf 2 Milliarden Euro pro Jahr. Finanziert wird das zum Teil ausgerechnet durch eine Erhöhung der Lohnnebenkosten für Arbeitnehmer über 60. Diese waren bis jetzt vom FLAF-Beitrag befreit. Diese Ausnahme wird gestrichen. Das bringt 400 bis 500 Millionen Euro.

Finanzminister Marterbauer versucht die Quadratur des Kreises
Finanzminister Marterbauer versucht die Quadratur des Kreises(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Sozialministerin Korinna Schumann konnte das fragwürdige Vorgehen der Regierung im „Ö1“-Interview am Samstag nicht schlüssig erklären. „Ein einzelner Beitrag entscheide nicht darüber, ob man jemanden in Beschäftigung hält“, sagt sie und verwies auf Maßnahmen der Regierung, um ältere Arbeitnehmer attraktiver für Arbeitgeber zu machen.

Die Regierung brauche die Mittel für den FLAF. „Es geht um den Ausgleich und Stabilität im Sozialstaat“, so Schumann.

Lesen Sie auch:
Auch Teuerungen zwingen einige Pensionisten in ein erneutes Arbeitsverhältnis.
Diskutieren Sie mit!
Arbeiten im Alter: Notwendig oder Sklaverei?
19.04.2026
„Krone“-Kommentar
Budget-Reförmchen: Schmäh auf leisen Sohlen
01.05.2026
Senioren-Alarm
Arbeitslosigkeit im Alter ist rasant gestiegen
20.04.2026

Auch der Rest der Lohnnebenkostensenkung wird teilweise von den Unternehmen finanziert. Geplant ist unter anderem eine Erhöhung der Körperschaftsteuer (KöSt) von derzeit 23 auf 24 Prozent für Unternehmen mit einem Gewinn von über 1 Million Euro geplant. Das bringt rund 300 Millionen Euro.

Die Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe, die Ende des Jahres ausgelaufen wäre, um weitere drei Jahre spült ebenfalls rund 300 Millionen Euro ins Budget.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
02.05.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
121.814 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
117.092 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
86.063 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3285 mal kommentiert
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
683 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
676 mal kommentiert
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Mehr Innenpolitik
„Niemandem geschadet“
Dieser Kickl-Sager sorgt jetzt für neuen Zündstoff
Trick mit dem Budget
Mehr Jobs für Ältere? Entlastung hat einen Haken
Trump droht wieder
Iran bietet Öffnung der Straße von Hormuz an
Unterhalt für Kinder
So werden Alleinerziehende künftig unterstützt
Alle Flüge gestrichen
Teures Kerosin: Billigairline stellt Betrieb ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf