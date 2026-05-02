Mehr Jobs für Ältere? Entlastung hat einen Haken

Ältere werden teurer

Die Kosten für den Staatshaushalt belaufen sich auf 2 Milliarden Euro pro Jahr. Finanziert wird das zum Teil ausgerechnet durch eine Erhöhung der Lohnnebenkosten für Arbeitnehmer über 60. Diese waren bis jetzt vom FLAF-Beitrag befreit. Diese Ausnahme wird gestrichen. Das bringt 400 bis 500 Millionen Euro.