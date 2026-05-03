Auch in Unterlamm brannten 4000 m² Wald

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass irgendwo ein Wald in der Steiermark brennt. Es ist staubtrocken, ein kleiner Funke kann reichen, um eine Katastrophe auszulösen. Am Samstag schrillten die Sirenen in Hohenbrugg an der Raab. Im Bereich Mauserberg standen Tausende Quadratmeter Wald in Brand: „Bereits auf der Anfahrt deutete es auf ein größeres Brandgeschehen hin“, berichtet die Feuerwehr.