Phishing-Kampagne: Signal verspricht mehr Schutz

Signal: Support fragt nie nach Login-Daten

Von Signal hieß es, da man grundsätzlich keine Nutzerdaten speichere, sei man auf die Informationen der betroffenen Nutzer über die Attacke angewiesen. Demnach hätten die Angreifer die erschlichenen Login-Daten genutzt, um die Accounts zu übernehmen – und oft auch die damit verknüpfte Telefonnummer zu ändern. Mit den übernommenen Accounts hätten sie dann die Kontaktlisten genutzt und sich als Besitzer der Profile ausgegeben.