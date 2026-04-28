Trump-Dinner: Darum aß „Salad Man“ einfach weiter

Secret-Service-Mitarbeiter von Schuss getroffen

Nach den Schüssen wird dem Verdächtigen versuchter Mord am US-Präsidenten vorgeworfen. Das erklärte das zuständige Gericht am Montag bei einer Anhörung. Der Täter, laut Medienberichten ein 31 Jahre alter Mann aus Kalifornien, stürmte schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten des Secret Service, ehe er von Beamten gestoppt wurde. Ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einem Schuss getroffen, wegen seiner Schutzweste aber nicht schwerer verletzt.