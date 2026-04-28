Swift-Prozess: Rechnen Sie mit harten Strafen?

Heute startete der Prozess zum geplanten Terroranschlag auf ein Taylor Swift-Konzert im August 2024 in Wien. Doch welche Urteile erwarten Sie für die beiden Angeklagten Beran A. und Arda K.? Unsere Frage des Tages vom 28. April lautet: „Swift-Terrorplaner vor Gericht: Rechnen Sie mit harten Strafen?“
Welche Konsequenzen sollte man aus diesem Fall ziehen, damit sich Vergleichbares künftig nicht wiederholt? Denken Sie, das mögliche Strafmaß wird in diesem Fall voll ausgeschöpft? Mit welchem Urteil rechnen Sie für die Angeklagten?
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