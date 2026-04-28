Swift-Prozess: Rechnen Sie mit harten Strafen?

Heute startete der Prozess zum geplanten Terroranschlag auf ein Taylor Swift-Konzert im August 2024 in Wien. Doch welche Urteile erwarten Sie für die beiden Angeklagten Beran A. und Arda K.? Unsere Frage des Tages vom 28. April lautet: „Swift-Terrorplaner vor Gericht: Rechnen Sie mit harten Strafen?“