Parken wird in Salzburg-Stadt in Zukunft teurer

Schon heuer wurde die Parkgebühr in der Stadt Salzburg auf 1,10 Euro pro halbe Stunde angehoben. In den kommenden Jahren wird die Gebühr weiter steigen. Nicht nur das: Auch die erlaubte Parkdauer soll schrittweise gesenkt werden, etwa von drei auf zwei Stunden. Noch muss das Konzept beschlossen werden.
Die Stadt Salzburg hat ein Parkraumkonzept bis zum Jahr 2036 entwickelt. Dieses sieht vor, dass die Gebühren in der Kurzparkzone erhöht werden. Auch die erlaubte Dauer wird gesenkt. Hinzu werden die unterschiedlichen Zonen laufend erweitert – sowohl die gebührenpflichtigen als auch die gebührenfreien.
Das Konzept von Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) soll noch vor dem Sommer beschlossen werden. Ziel ist es, den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren. Man wolle aber keine Parkflächen wegnehmen.
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