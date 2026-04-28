Parken wird in Salzburg-Stadt in Zukunft teurer

Schon heuer wurde die Parkgebühr in der Stadt Salzburg auf 1,10 Euro pro halbe Stunde angehoben. In den kommenden Jahren wird die Gebühr weiter steigen. Nicht nur das: Auch die erlaubte Parkdauer soll schrittweise gesenkt werden, etwa von drei auf zwei Stunden. Noch muss das Konzept beschlossen werden.