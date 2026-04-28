Gelb-Rot-Fußball-Talk

60 Jahre Warten! LASK-Double für Kühbauer?

Gelb-Rot – Der Fußball-Talk
28.04.2026 10:57
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Drei Runden vor Schluss steuert die Bundesliga auf eine der spannendsten Meisterentscheidungen aller Zeiten zu. Mehrere Teams sind noch voll im Rennen – und für unsere Experten gibt es einen klaren Favoriten: Der LASK ist aktuell die stabilste Mannschaft der Liga. Gemeinsam mit „Krone“-Sportchef steht das Finish in der Bundesliga absolut im Fokus.

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