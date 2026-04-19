Mit der „Krone“ als VIP zu den Starnächten

Die Starnächte stehen für geballte musikalische Power und ein spektakuläres Live-Erlebnis unter freiem Himmel. Topstars aus Schlager, Pop und internationalen Charts sorgen für Stimmung pur und verwandeln die Bühnen in vibrierende Stararenen. Die „Krone“ macht es möglich und macht dich und eine/n Freund/in zum Starnacht Superfan! Was dich alles dabei erwartet, erfährst du hier.