Mit der „Krone“ als VIP zu den Starnächten

Die Starnächte stehen für geballte musikalische Power und ein spektakuläres Live-Erlebnis unter freiem Himmel. Topstars aus Schlager, Pop und internationalen Charts sorgen für Stimmung pur und verwandeln die Bühnen in vibrierende Stararenen. Die „Krone“ macht es möglich und macht dich und eine/n Freund/in zum Starnacht Superfan! Was dich alles dabei erwartet, erfährst du hier.
Die Starnächte sind in Österreichs Konzertkalender ein wahres Highlight. Jedes Jahr kommen Stars & Sternchen hier vorbei und geben auf den imposantesten Bühnen Österreichs ihre besten Hits wieder. Auch dieses Jahr haben die Veranstalter einen bunten Reigen an Musikstars für die drei Schlagertermine fixieren können.
Diese Stars haben zugesagt
Mit dabei sind u. a. Boney M. feat. Liz Mitchell, Ray Dalton, Al Bano, Beatrice Egli, Semino Rossi, Julian Le Play, Nik P., Unheilig, Thorsteinn Einarsson und Lucas Fendrich. Jeder Event wird so zu einem echten Feuerwerk aus Hits, Emotionen und unvergesslichen Momenten. Moderiert werden die Starnächte erneut von der deutschen Starmoderatorin Barbara Schöneberger und dem österreichischen TV-Liebling Hans Sigl.
Der Run auf Tickets für alle drei Starnächte hat längst begonnen - für einen Superfan der Starnacht gibt es jetzt exklusiv die Möglichkeit, bei allen drei Musik-Shows dabei zu sein!
Weitere Informationen zu den Starnächten und Tickets finden Sie unter www.starnacht.tv.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das exklusivste VIP-Package für das Starnacht-Jahr für dich und deine Begleitung! Seid als Starnacht Superfans bei allen drei Starnächten als VIPs hautnah bei der Bühne im Golden Circle dabei, trefft die Künstler der Starnacht und schnappt euch Autogramme von diesen und erhaltet Eintritte zu den Side Events wie der legendären „Seitenblicke“-Party oder den Aftershowpartys. Natürlich übernehmen wir auch die Übernachtung vor Ort sowie den Shuttleservice vom Hotel zur Starnacht! Zusätzlich warten als Trostpreis auch noch jeweils 4x2 Tickets für den „Startalk“ am 30. Mai bei der Starnacht am Neusiedlersee sowie für den „Startalk“ am 19. September im Rahmen der Starnacht aus der Wachau.
Fülle einfach das untenstehende Formular bis zum Teinahmeschluss am 8. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nimmst du an der Verlosung teil. Zudem haben alle Abonnenten des „Guten Morgen“ Newsletters sowie jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, die doppelte Gewinnchance. Also jetzt schnell teilnehmen und die Chance nutzen, der Starnacht Superfan zu werden. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen findest du hier.