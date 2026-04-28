Diese Ex-Hammerwerferin soll Meloni aus Amt jagen

Salis stellt Bedingungen für Kandidatur

Auf die bisher ziemlich im Abseits stehende Mitte-Links-Opposition wirkt dies revitalisierend. Der letzte Wahlsieg der Demokratischen Partei geht auf das Jahr 2013 zurück. Unter linken Wählern wächst daher die Hoffnung auf Salis als ernsthafte Konkurrenz für Meloni. Sie selbst zeigt sich dafür offen – wieder vorausgesetzt, dass das gesamte Mitte-Links-Lager sie gemeinsam trägt. So wie ihr in Genua der politische Durchbruch gelang, soll ihr nächstes Jahr der Sprung ins politische Zentrum Italiens gelingen.