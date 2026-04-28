Segelflieger abgestürzt: Pilot startete in Kärnten

Eine großangelegte Suchaktion im alpinen Gelände brachte am Montagvormittag schließlich die traurige Erkenntnis. Der Pilot war im Bereich Vinaders in der Gemeinde Gries am Brenner abgestürzt. Für den 79-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Er befand sich alleine an Bord.