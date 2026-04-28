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FIFA beschließt neue Karten-Regel bei Fußball-WM

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.04.2026 10:07
Mehr Spiele bedeuten nicht zwingend mehr Risiko, gesperrt zu werden.
Mehr Spiele bedeuten nicht zwingend mehr Risiko, gesperrt zu werden.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko werden Gelbe Karten gestrichen. Natürlich nicht alle, aber zumindest jene nach dem Viertelfinale und nun offenbar auch jene nach der Gruppenphase. Das berichtet zumindest BBC.

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Da mit 48 statt 32 WM-Teilnehmern eine weitere K.o.-Partie eingeführt wurde, wächst für die Spieler auch das Risiko, sich bis zum Viertelfinale zwei Gelbe Karten abzuholen und sich damit eine Sperre einzufangen. 

Strafregister gelöscht
Die FIFA habe deshalb nun beschlossen, mit Erreichen der K.o.-Phase alle Verwarnungen auf 0 zurückzusetzen, heißt es. Alternativ sei überlegt worden, die für eine Sperre nötige Kartenzahl auf drei zu erhöhen. 

Für die WM will die FIFA die Gelb-Regeln entschärfen.
Für die WM will die FIFA die Gelb-Regeln entschärfen.(Bild: EPA/ERIK S. LESSER)

Ganz ausgeschlossen werden Sperren dadurch nicht. Holen sich Spieler etwa in den ersten beiden Gruppenspielen eine Gelbe ab, fehlen sie in der dritten Partie. Das Gleiche gilt für die ersten beiden K.o.-Runden. Bereits am Dienstag soll die Regel-Revolution im Rahmen des FIFA-Rats offiziell bestätigt werden. 

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