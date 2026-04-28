Siege für Golden Knights und Pittsburgh Penguins

Die Pittsburgh Penguins und die Vegas Golden Knights haben im Playoff der National Hockey League (NHL) am Montag (Ortszeit) Siege gefeiert.
Die „Pinguine“ verhinderten mit einem 3:2-Heimerfolg gegen die Philadelphia Flyers erneut das vorzeitige Aus. Sie verkürzten in der „best of seven“-Serie, in der man bereits 0:3 hinten lag, auf 2:3.
Die Knights gewannen bei Utah Mammoth 5:4 nach Verlängerung und glichen auf 2:2 aus. Das Siegtor erzielte Shea Theodore in der 80. Minute.
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