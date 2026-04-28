Übernimmt Weltmeister-Trainer bei Real Madrid?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Alvaro Arbeloa hat Real Madrid seine Fühler offenbar auch in Übersee ausgestreckt. Laut der Radiosendung „El Partidazo de COPE“ sollen die „Königlichen“ mit Lionel Scaloni, seines Zeichens amtierender Weltmeister mit Argentinien, Kontakt aufgenommen haben.
Seit 2018 coacht Scaloni Lionel Messi und Co., 2022 krönte sich Argentinien unter dem 47-Jährigen in Katar zum Weltmeister. Auch bei der anstehenden WM in den USA, Kanada und Mexiko vertrauen die Südamerikaner auf den ehemaligen Rechtsverteidiger.
Arbeloa-Abschied im Sommer?
Was darüber hinaus passiert, ist jedoch ungewiss, zumal Scalonis Vertrag mit Jahresende ausläuft. In Madrid hingegen wird Trainer Arbeloa offenbar nach Saisonende seine Koffer packen müssen. Der Spanier war nach Xabi Alonsos Entlassung im Jänner als Übergangslösung zum Cheftrainer der Hauptstädter befördert worden, wird sein Amt nach einer wohl titellosen Saison jedoch allem Anschein nach wieder verlieren.
Auf der Suche nach einem Nachfolger sollen die Klub-Verantwortlichen bereits Scaloni kontaktiert haben. Der allerdings will sich vorerst uneingeschränkt auf die Weltmeisterschaft fokussieren. Was danach passiert, bleibt abzuwarten ...
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