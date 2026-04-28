Übernimmt Weltmeister-Trainer bei Real Madrid?

Arbeloa-Abschied im Sommer?

Was darüber hinaus passiert, ist jedoch ungewiss, zumal Scalonis Vertrag mit Jahresende ausläuft. In Madrid hingegen wird Trainer Arbeloa offenbar nach Saisonende seine Koffer packen müssen. Der Spanier war nach Xabi Alonsos Entlassung im Jänner als Übergangslösung zum Cheftrainer der Hauptstädter befördert worden, wird sein Amt nach einer wohl titellosen Saison jedoch allem Anschein nach wieder verlieren.