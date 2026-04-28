ÖFB-Gegner zittert kurz vor WM um seinen Torwart

Sorgen bei ÖFB-Gruppengegner Algerien! Torwart Luca Zidane, Sohn von Frankreich-Legende Zinedine Zidane, hat sich am Sonntag beim Spiel seines Klubs Granada gegen Almeria verletzt. Die WM könnte für ihn in Gefahr sein.
Im spanischen Zweitliga-Match seines Vereins Granada gegen Aufstiegskandidat Almeria (2:4) hat sich Zidane Junior bei einem Zusammenprall kurz vor Ende der Partei verletzt und musste schließlich ausgewechselt und ins Spital gebracht werden.
Wettlauf mit der Zeit
Neben einer Gehirnerschütterung hat sich der 27-Jährige auch einen Kiefer- und Kinnbruch zugezogen, wie sein Verein nun mitgeteilt hat. „Der Spieler wird in Absprache mit dem medizinischen Personal des Vereins in den kommenden Stunden über die Behandlung entscheiden, die zur Heilung seiner Verletzung erfolgen soll“, heißt es in einem Statement.
Der zweitälteste Sohn von Zinedine Zidane ist Schlussmann von ÖFB-WM-Gegner Algerien. Die Nordafrikaner bangen nun 44 Tage vor Turnier-Start um ihren Torwart. Es wird auf jeden Fall ein Wettlauf mit der Zeit.
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