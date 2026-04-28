ÖFB-Gegner zittert kurz vor WM um seinen Torwart

Wettlauf mit der Zeit

Neben einer Gehirnerschütterung hat sich der 27-Jährige auch einen Kiefer- und Kinnbruch zugezogen, wie sein Verein nun mitgeteilt hat. „Der Spieler wird in Absprache mit dem medizinischen Personal des Vereins in den kommenden Stunden über die Behandlung entscheiden, die zur Heilung seiner Verletzung erfolgen soll“, heißt es in einem Statement.