Drastischer Anstieg: Viel mehr Jugendliche in Haft

Stockbetten statt Einzelzimmer

Laut Schwarz sieht der Alltag in der JA Münnichplatz nämlich in einigen Hafträumen so aus, dass dem Überbelag mit Stockbetten begegnet wird: „Die für Jugendliche empfohlene Ein- oder Zweipersonenbelegung ist dadurch nicht mehr möglich.“ In Folge dessen könne auch die vom Justizministerium vorgegebene Mindesthaftraumgröße pro Insasse nicht mehr eingehalten werden. „Enge Platzverhältnisse führen zu einem erhöhten Gewaltrisiko“, warnte Schwarz unter Verweis auf den Prüfschwerpunkt „Gewalt in Haft“, der im Parlamentsbericht 2024 enthalten war.