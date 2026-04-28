Wie Parteien untergehen

Da hat doch SPÖ-Chef Babler am Wochenende beim Parteitag der Wiener Sozialdemokratie seine rhetorische Pflichtübung abgeliefert, indem er seinem Mentor, dem Wiener Bürgermeister Ludwig, entsprechend Blumen gestreut hat. Und zur Aufhellung der Stimmung der Delegierten hat er nebenbei noch den Untergang der Freiheitlichen prognostiziert: Der böse Rechtspopulist Viktor Orbán sei tot und Herbert Kickl müsse es deshalb auch schon schlecht sein.