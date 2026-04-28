Wie Parteien untergehen

Da hat doch SPÖ-Chef Babler am Wochenende beim Parteitag der Wiener Sozialdemokratie seine rhetorische Pflichtübung abgeliefert, indem er seinem Mentor, dem Wiener Bürgermeister Ludwig, entsprechend Blumen gestreut hat. Und zur Aufhellung der Stimmung der Delegierten hat er nebenbei noch den Untergang der Freiheitlichen prognostiziert: Der böse Rechtspopulist Viktor Orbán sei tot und Herbert Kickl müsse es deshalb auch schon schlecht sein.
EINERSEITS war das allein deshalb schon mehr als skurril, weil Umfragen gleichzeitig ergaben, dass die FPÖ in Wien bei Nationalratswahlen bereits knapp vor der SPÖ rangieren würde.
ANDERERSEITS stellt sich angesichts dieses Befunds des SPÖ-Chefs die Frage, ob es nicht doch zum Untergang oder zumindest zur völligen Marginalisierung der einen oder anderen Partei kommen könnte.
Ob etwa eine Volkspartei, die sich einst christlichsozial nannte, ohne wirkliches Eintreten für das Christentum noch eine Daseinsberechtigung hat? Oder ob eine Arbeiterpartei wie die SPÖ trotz des Verschwindens der Arbeiterklasse noch Sinn ergibt?
Und was die Freiheitlichen betrifft, so werden sie wohl so lange reüssieren, solange es die Probleme gibt, die sie bekämpfen: die Einschränkung unserer Freiheit durch EU-Zentralismus, der Meinungsfreiheit durch Politische Korrektheit und unserer kulturellen Identität und unseres Sozialsystems durch Massenzuwanderung.
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