Arbeiter (54) von Deckenkran eingeklemmt – tot

Mehrere Spreizer nötig

Die rasch alarmierten Einsatzkräfte wurden sofort von den geschockten Arbeitskollegen des Mannes zur Unfallstelle geführt. Die Feuerwehr konnte den Mann nur mithilfe mehrerer Spreizer bergen, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät: Er war seinen schweren Verletzungen bereits erlegen.