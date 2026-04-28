Arbeiter (54) von Deckenkran eingeklemmt – tot

Fürchterlicher Arbeitsunfall in Guntramsdorf im niederösterreichischen Bezirk Mödling. Ein 54-jähriger Arbeiter wurde von einem Deckenkran erdrückt – er hatte das Arbeitsgerät selbst gesteuert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Der Mann wollte in der Firma Metallstücke verladen. Laut Auskunft der Polizei hatte der Türke den Deckenkran selbst mit einer Handsteuerung bedient. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Tragödie, er wurde erdrückt.
Mehrere Spreizer nötig
Die rasch alarmierten Einsatzkräfte wurden sofort von den geschockten Arbeitskollegen des Mannes zur Unfallstelle geführt. Die Feuerwehr konnte den Mann nur mithilfe mehrerer Spreizer bergen, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät: Er war seinen schweren Verletzungen bereits erlegen.
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