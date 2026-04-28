Zoë Kravitz mit 1-Million-Dollar-Verlobungsring!

Hat Harry bei ihrem Lieblings-Juwelier geshoppt?

Obwohl das Paar offiziell noch schweigt, wer das Schmuckstück entworfen hat, gibt es einen heißen Verdacht: Jessica McCormack. Zoë, die Tochter von Lenny Kravitz und Lisa Bonet, ist das Gesicht der Marke und wurde erst vor wenigen Monaten mit einem ganz ähnlichen Design für ein Fotoshooting gesichtet.