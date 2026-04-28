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Styles hat geklotzt!

Zoë Kravitz mit 1-Million-Dollar-Verlobungsring!

Society International
28.04.2026 10:18
Dieser Klunker blendet sogar die Paparazzi! Experten schätzen den Verlobungsring, den Harry ...
Dieser Klunker blendet sogar die Paparazzi! Experten schätzen den Verlobungsring, den Harry Styles Zoë Kravitz an den Finger gesteckt hat, auf einen Wert von gut einer Million Dollar!(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / Action Press / action press)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Zoë Kravitz wurde mit einem Ring fotografiert, bei dem es sich vermutlich um einen Diamant-Verlobungsring von Harry Styles handelt und der bis zu einer Million Dollar (855.000 Euro) gekostet haben könnte!

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Die 37‑jährige Schauspielerin, bekannt aus „The Batman“ und „Big Little Lies“, wurde am Montag in New York mit einem auffälligen, oval geschliffenen Diamantring am Finger erwischt. Und das nur wenige Tage, nachdem erste Verlobungsgerüchte die Runde machten. Jetzt liefert der funkelnde Klunker den sichtbaren Hinweis! Schmuckexpertinnen und ‑experten zeigen sich beeindruckt von der Qualität des Rings.

„Ernsthaft riesiger“ Klunker aus Gold
Branchen-Kenner schätzen das Prachtstück auf zehn bis zwölf Karat. Ajay Anand vom Diamanten-Portal „Rare Carat“ ist sich sicher: Dieses Ding ist „ernsthaft riesig“! Schätzwert mindestens 800.000 Dollar.

Chris von „The Diamond Bank“ in Los Angeles erklärte der „Daily Mail“: „Zoës Ring wirkt wie ein oval geschliffener Diamant mit rund zehn Karat in einer Gelbgoldfassung. Wahrscheinlich wurde er maßgefertigt und dürfte etwa eine Million Dollar kosten. Die Zargenfassung ist derzeit besonders gefragt.“

Der Ring ist nicht zu übersehen! Eines ist sicher: Harry Styles hat nicht gekleckert, sondern ...
Der Ring ist nicht zu übersehen! Eines ist sicher: Harry Styles hat nicht gekleckert, sondern ordentlich geklotzt!(Bild: APA-Images / Action Press / action press)

Den Berichten zufolge hat der Ring einen  „Elongated Cushion-Cut“ – also ein längliches Kissen-Design mit sanft abgerundeten Ecken.

 Der Stein sitzt in einer Fassung aus Gelbgold, was ihm trotz der monströsen Größe einen lässigen und modernen Look verleiht.

Mit diesem Millionen-Klunker am Finger ist Zoë Kravitz definitiv die am hellsten strahlende ...
Mit diesem Millionen-Klunker am Finger ist Zoë Kravitz definitiv die am hellsten strahlende Braut in spe, die New York derzeit zu bieten hat.(Bild: APA-Images / Action Press / action press)

Hat Harry bei ihrem Lieblings-Juwelier geshoppt?
Obwohl das Paar offiziell noch schweigt, wer das Schmuckstück entworfen hat, gibt es einen heißen Verdacht: Jessica McCormack. Zoë, die Tochter von Lenny Kravitz und Lisa Bonet, ist das Gesicht der Marke und wurde erst vor wenigen Monaten mit einem ganz ähnlichen Design für ein Fotoshooting gesichtet.

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So soll der Antrag gewesen sein
Berichte über Harrys angeblichen Antrag beschreiben ihn als „altmodisch“ und „romantisch“, wobei Insider behaupten, Zoë habe sofort zugestimmt. Ein Bekannter erklärte, die Schauspielerin sei „unsterblich in ihn verliebt“ und schätze, dass Harry sie „auf eine schöne, sanfte Weise unterstützt“.

Weitere Behauptungen über die Beziehung waren in den letzten Tagen aufgetaucht. Ein Insider beispielsweise sagte gegenüber „Page Six“, Harry sei „völlig hin und weg“ und fügte hinzu: „Er würde für sie von einer Klippe springen“, während Zoë angeblich „im siebten Himmel“ sei. Ein weiterer Insider meinte, „niemand in ihrem Umfeld ist überrascht“ über die gemeldete Verlobung.

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