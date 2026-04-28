Lohnnebenkosten: Bei wem kommt die Entlastung an?

Die Lohnnebenkosten sollen ab 2028 um Milliarden sinken. Eine dringende Entlastung des Faktors Arbeit, sagen die Befürworter, ein Geschenk für Unternehmen, meinen die Kritiker. Die „Krone“ zeigt, worum es in der Diskussion geht und was auf die Betriebe zukommt.
Die Lohnnebenkosten sind ein Wettbewerbsnachteil, bei den Arbeitskosten liegt Österreich im unrühmlichen Spitzenfeld unter allen OECD-Staaten. Jetzt setzt die Regierung hier an und senkt die Lohnnebenkosten. Das sind jene Abgaben des Unternehmens, die auf den Bruttobezug am Gehaltszettel obendrauf kommen. Fast 30 Prozent sind das, große Brocken machen die Arbeitgeber-Abgaben für Pensionsversicherung oder Krankenversicherung aus.
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