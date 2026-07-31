Giorgio Armani: Sein Leben wird nun eine Serie

Gespräche „über das Leben selbst“

„Ich habe Giorgio über viele Jahre gekannt, bewundert und Zeit mit ihm verbracht, bei offiziellen Anlässen und in privaterem Rahmen“, erklärte Ozpetek laut Medienangaben. Gesprochen hätten die beiden über das Kino, für das Armani sich begeisterte, außerdem über Kunst, Kostüme, Architektur „und, ich würde sagen, über das Leben selbst“.