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Giorgio Armani: Sein Leben wird nun eine Serie

Society International
31.07.2026 08:31
Giorgio Armani 2004 mit der italienischen Schauspielerin Sophia Loren. Sein unvergleichliches ...
Giorgio Armani 2004 mit der italienischen Schauspielerin Sophia Loren. Sein unvergleichliches Leben soll nun in einer Serie erzählt werden.(Bild: AP/Luca Bruno)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rund ein Jahr nach dem Tod von Giorgio Armani (1934-2025) entsteht eine Serie über den legendären italienischen Modeschöpfer. Für das Projekt der italienischen Produktionsfirma Lux Vide öffnet das Modehaus sogar seine Archive, Regie führt der italienisch-türkische Filmemacher Ferzan Ozpetek.

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Das internationale Projekt soll vom Leben und der Karriere des Modeschöpfers inspiriert sein, einen Titel gibt es bisher nicht.

Gespräche „über das Leben selbst“
„Ich habe Giorgio über viele Jahre gekannt, bewundert und Zeit mit ihm verbracht, bei offiziellen Anlässen und in privaterem Rahmen“, erklärte Ozpetek laut Medienangaben. Gesprochen hätten die beiden über das Kino, für das Armani sich begeisterte, außerdem über Kunst, Kostüme, Architektur „und, ich würde sagen, über das Leben selbst“.

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Er habe in ihm einen Visionär und einen brillanten Künstler gesehen, „aber auch einen bodenständigen und sehr entschlossenen Mann“.

Einer der wichtigsten Modemacher der Welt
Armani gehörte jahrzehntelang zu den wichtigsten Modemachern der Welt. In Hollywood gelang ihm 1980 der Durchbruch, als er Richard Gere in „American Gigolo“ („Ein Mann für gewisse Stunden“) einkleidete. Auf der Leinwand folgten Kevin Costner („Die Unbestechlichen“), Tom Cruise („Mission Impossible“) und Leonardo DiCaprio („Wolf of Wall Street“).

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