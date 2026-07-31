Mega-Erfolg „Clueless“ kommt als Serie zurück

Die Filmkomödie „Clueless – was sonst!“ über Teenager aus reichen Elternhäusern in Beverly Hills war 1995 ein Kassenknüller. Nun geht der Spaß über Teenager aus reichen Elternhäusern weiter – erneut mit Alicia Silverstone in der Hauptrolle!
Silverstone (49) spielte damals die verwöhnte High-School-Prinzessin Cher Horowitz aus Beverly Hills, die Shopping, Miniröcke und Partys liebt. Sie macht es sich zur Aufgabe, die neue Mitschülerin Tai (Brittany Murphy) aufzuhübschen. Komplizierter wird es, als Cher plötzlich Gefühle für ihren Stiefbruder Josh (Paul Rudd) entwickelt.
Als Vorlage für „Clueless – Was sonst?“ fungiert Jane Austens Roman „Emma“. Die angekündigte Serie spielt 30 Jahre später: Cher ist Geschäftsfrau und Mutter einer Teenager-Tochter. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr in Los Angeles beginnen. Sechs Folgen sind bereits fix.
Neue Serie spielt 30 Jahre später
Silverstone ist wieder als Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin an Bord. Auch „Clueless – was sonst!“-Regisseurin Amy Heckerling (72) mischt mit. Als Drehbuchautoren sind Josh Schwartz und Stephanie Savage, das Duo hinter der erfolgreichen Serie „Gossip Girl“, dabei.
Silverstone feierte mit dem Kultklassiker in Hollywood ihren Durchbruch. Sie war später in Filmen wie „Batman & Robin“, „The Killing of a Sacred Deer“, „Book Club“ oder „Bugonia“ zu sehen.
„Clueless – was sonst!“ zählte im Jänner zu 25 Filmen, die in das offizielle Filmregister der USA aufgenommen wurden. Die Nationalbibliothek in Washington wählt seit 1989 jedes Jahr kulturell, geschichtlich und künstlerisch bedeutsame Filme aus.
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