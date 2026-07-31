München: 89-Jähriger verschenkt Millionen-Anwesen

„Habe es noch nie als meinen Besitz empfunden“

Die Immobilie stammt von seinem Vater, der das Haus 1934 baute. Jedoch verstarb der Mediziner, als Grugger noch ein Kind war. Der Arzt sei immer für seine Patienten da gewesen – sein Sohn und seine Tochter haben die Hilfsbereitschaft von ihrem Vater offenbar geerbt. Denn die beiden wollen das Anwesen nicht für sich behalten. „Ich habe das alles noch nie als meinen Besitz empfunden“, erklärte er gegenüber „Bild“. Er habe vielmehr das Gefühl gehabt, das Grundstück sei ihm nur anvertraut worden.