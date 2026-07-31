Sportwelt trauert um Fußball-Legende Franco Baresi

„Sein Vorbild und seine Tiefe werden – genau wie sein Trikot mit der Nummer 6 – für immer ein fester und wesentlicher Bestandteil der DNA und des Weges des gesamten Vereins sein. Das Beileid, das der AC Mailand der gesamten Familie von Franco Baresi ausspricht, ist dasselbe, das jeder „Rossonero“-Fan in einer so schweren Stunde für sich selbst empfindet“, schreiben die Mailänder auf Instagram.