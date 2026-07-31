Sportwelt trauert um Fußball-Legende Franco Baresi

Große Trauer in der Welt des Fußballs. Italien-Legende Franco Baresi ist tot. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits morbide Falschmeldungen kursiert waren, ist es nun leider traurige Gewissheit, wie auch sein ehemaliger Verein Milan bestätigt. Baresi wurde nur 66 Jahre alt.
Nun ist es traurige Gewissheit: Franco Baresi ist tot! Nachdem sein ehemaliger Verein AC Milan noch am Donnerstag morbide, kursierende Falschmeldungen über sein Ableben dementiert hatte, musste man am Freitag wiederum verkünden, dass die Fußball-Legende nun tatsächlich gestorben ist.
„Sein Vorbild und seine Tiefe werden – genau wie sein Trikot mit der Nummer 6 – für immer ein fester und wesentlicher Bestandteil der DNA und des Weges des gesamten Vereins sein. Das Beileid, das der AC Mailand der gesamten Familie von Franco Baresi ausspricht, ist dasselbe, das jeder „Rossonero“-Fan in einer so schweren Stunde für sich selbst empfindet“, schreiben die Mailänder auf Instagram.
Legende in Klub und Nationalteam
Über die Hintergründe ist unterdessen wenig bekannt. Milan erklärte noch am Donnerstag, dass Baresi „eine schwere Zeit“ durchmache und man darum bitte, seine Privatsphäre und jene seiner Familie zu respektieren. Der 66-Jährige hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vor einem Jahr musste er sich einen Knoten aus der Lunge entfernen lassen.
Baresi besaß weit über die Landesgrenzen Italiens hinaus absoluten Legendenstatus. Sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei seiner AC Milan wurde er verehrt. Baresi war einer der besten Verteidiger, die der italienische Fußball jemals hervorgebracht hat, zählte bei der AC Milan mit 719 Pflichtspielen zu den größten Legenden überhaupt und wurde mit Italien Weltmeister, Vizeweltmeister sowie WM-Dritter.
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