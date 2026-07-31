Angst vor Schlager? Werder-Torwart macht Ansage!

In der vergangenen Saison musste sich Hein hinter Mio Backhaus anstellen, dieser hat sich nun aber dem SC Freiburg angeschlossen. „Es war für mich keine Überraschung, dass so ein starker Keeper zu uns wechseln würde. Ich finde es gut, dass wir einen solch hochwertigen Konkurrenzkampf haben. Das treibt einen an, noch bessere Leistungen zu bringen“, richtet Hein nun eine Kampfansage in Richtung seines neuen Konkurrenten.