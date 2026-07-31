Angst vor Schlager? Werder-Torwart macht Ansage!

Auf ÖFB-Nationaltorhüter Alexander Schlager freut sich Werder-Goalie Karl Hein bereits. Die Verpflichtung des Routiniers hat beim Esten keine Ängste verursacht, sondern zusätzliche Motivation freigesetzt. Rund einen Monat vor Liga-Beginn in Deutschland ist alles für ein spezielles Torhüter-Duell angerichtet.
Schlager oder Hein? Wer steht zum Beginn der neuen Saison in der deutschen Fußball-Bundesliga (30. August) im Tor von Werder Bremen? Diese Frage stellt sich, seitdem die Grün-Weißen sich die Dienste von ÖFB-Goalie Schlager gesichert und damit durchaus überrascht haben.
Denn zuvor galt es als recht sicher, dass man mit dem estnischen Nationaltorhüter Hein in die neue Spielzeit startet. Jetzt aber müssen sich die beiden Teamspieler in den kommenden Tagen und Wochen um den Stammplatz duellieren.
„Es gibt keine Garantien“
„Ich will unbedingt die Nummer eins sein und bleiben. Im Fußball gibt es keine Garantien. Ich beschäftige mich nicht damit, wer welche Chancen auf die Nr. 1 hat. Ich kann nur meine eigene Leistung beeinflussen und das ist mein einziger Fokus“, bleibt Schlager-Konkurrent Hein gegenüber „Bild“ gelassen.
In der vergangenen Saison musste sich Hein hinter Mio Backhaus anstellen, dieser hat sich nun aber dem SC Freiburg angeschlossen. „Es war für mich keine Überraschung, dass so ein starker Keeper zu uns wechseln würde. Ich finde es gut, dass wir einen solch hochwertigen Konkurrenzkampf haben. Das treibt einen an, noch bessere Leistungen zu bringen“, richtet Hein nun eine Kampfansage in Richtung seines neuen Konkurrenten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.