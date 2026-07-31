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Heißes Duell wartet

Angst vor Schlager? Werder-Torwart macht Ansage!

Deutsche Bundesliga
31.07.2026 08:55
Karl Hein (links) ist bereit, sich dem Duell mit ÖFB-Goalie Alexander Schlager zu stellen.
Karl Hein (links) ist bereit, sich dem Duell mit ÖFB-Goalie Alexander Schlager zu stellen.(Bild: Krone-Collage/GEPA, AFP/MICHAEL STEELE)
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Von krone Sport

Auf ÖFB-Nationaltorhüter Alexander Schlager freut sich Werder-Goalie Karl Hein bereits. Die Verpflichtung des Routiniers hat beim Esten keine Ängste verursacht, sondern zusätzliche Motivation freigesetzt. Rund einen Monat vor Liga-Beginn in Deutschland ist alles für ein spezielles Torhüter-Duell angerichtet. 

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Schlager oder Hein? Wer steht zum Beginn der neuen Saison in der deutschen Fußball-Bundesliga (30. August) im Tor von Werder Bremen? Diese Frage stellt sich, seitdem die Grün-Weißen sich die Dienste von ÖFB-Goalie Schlager gesichert und damit durchaus überrascht haben.

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Denn zuvor galt es als recht sicher, dass man mit dem estnischen Nationaltorhüter Hein in die neue Spielzeit startet. Jetzt aber müssen sich die beiden Teamspieler in den kommenden Tagen und Wochen um den Stammplatz duellieren.

„Es gibt keine Garantien“
„Ich will unbedingt die Nummer eins sein und bleiben. Im Fußball gibt es keine Garantien. Ich beschäftige mich nicht damit, wer welche Chancen auf die Nr. 1 hat. Ich kann nur meine eigene Leistung beeinflussen und das ist mein einziger Fokus“, bleibt Schlager-Konkurrent Hein gegenüber „Bild“ gelassen.

In der vergangenen Saison musste sich Hein hinter Mio Backhaus anstellen, dieser hat sich nun aber dem SC Freiburg angeschlossen. „Es war für mich keine Überraschung, dass so ein starker Keeper zu uns wechseln würde. Ich finde es gut, dass wir einen solch hochwertigen Konkurrenzkampf haben. Das treibt einen an, noch bessere Leistungen zu bringen“, richtet Hein nun eine Kampfansage in Richtung seines neuen Konkurrenten. 

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