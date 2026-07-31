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In Murau

Nach frontaler Kollision: 63-jähriger Steirer tot

Chronik
31.07.2026 07:59
Leider erlag der Mann nun seinen Verletzungen – am Mittwoch wurde er vom Rettungshubschrauber ...
Leider erlag der Mann nun seinen Verletzungen – am Mittwoch wurde er vom Rettungshubschrauber noch ins Spital geflogen.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein 63 Jahre alter Mann wurde bei einem Unfall am Mittwoch in Teufenbach (Steiermark) lebensgefährlich verletzt. Nun erlag er seinen Verletzungen.

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Wie berichtet, kam es am Mittwochnachmittag auf der Murtal Straße (B96) zum Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 63-jähriger Lenker aus dem Bezirk war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 61-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Murau, kollidiert. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Klagenfurt geflogen.

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Die 61-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht, ihre 90-jährige Beifahrerin allerdings schwer verletzt, wie sich jetzt herausstellte. Der 63-jährige Mann wiederum erlag am Donnerstag, wie die Polizei Steiermark nun bestätigt, seinen Verletzungen im Spital.

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