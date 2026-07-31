Nach frontaler Kollision: 63-jähriger Steirer tot

Wie berichtet, kam es am Mittwochnachmittag auf der Murtal Straße (B96) zum Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 63-jähriger Lenker aus dem Bezirk war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 61-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Murau, kollidiert. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Klagenfurt geflogen.