Nach frontaler Kollision: 63-jähriger Steirer tot

Ein 63 Jahre alter Mann wurde bei einem Unfall am Mittwoch in Teufenbach (Steiermark) lebensgefährlich verletzt. Nun erlag er seinen Verletzungen.
Wie berichtet, kam es am Mittwochnachmittag auf der Murtal Straße (B96) zum Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 63-jähriger Lenker aus dem Bezirk war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 61-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Murau, kollidiert. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Klagenfurt geflogen.
Die 61-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht, ihre 90-jährige Beifahrerin allerdings schwer verletzt, wie sich jetzt herausstellte. Der 63-jährige Mann wiederum erlag am Donnerstag, wie die Polizei Steiermark nun bestätigt, seinen Verletzungen im Spital.
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