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Schwarzenegger zeigt mit 79 noch immer Mega-Muckis

Society International
31.07.2026 08:50
Fit mit 79! Arnold Schwarzenegger zeigt an seinem Geburtstag beeindruckende Oberarme. Mit Sohn ...
Fit mit 79! Arnold Schwarzenegger zeigt an seinem Geburtstag beeindruckende Oberarme. Mit Sohn Patrick dreht er außerdem gerne sportliche Fahrradrunde durch Santa Monica.(Bild: PPS/www.PPS.at)
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Von krone.at

Arnold Schwarzenegger lässt an seinem 79. Geburtstag die Muskeln spielen. „Ich möchte keine Geschenke“, schrieb der gebürtige Österreicher, der als Bodybuilder und Actiondarsteller zum Weltstar wurde, auf Instagram. Stattdessen würden er und sein Team die Fitnessbranche auf den Kopf stellen. 

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Auf zwei Fotos stemmt Schwarzenegger unter blauem Himmel an Kraftgeräten Gewichte. Dabei stellt er kräftige Oberarmmuskeln zur Schau.

Pumpen mit Arnie
Seine Follower spornt er mit einem Schnupperpreis dazu an, „Arnold‘s Pump Club“ beizutreten. Dieses Online-Fitnessprogramm liege ihm sehr am Herzen. Seit Jahrzehnten bemühe er sich darum, Leute zum Training zu motivieren, schreibt Schwarzenegger.

Als Muskelmann zum Star
Seine erste Krönung zum „Mister Universum“ kam mit 20 Jahren. Als Bodybuilder macht er danach in den USA Karriere und startete mit „Conan, der Barbar“ 1982 auch in Hollywood durch.

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