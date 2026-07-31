Schwarzenegger zeigt mit 79 noch immer Mega-Muckis

Arnold Schwarzenegger lässt an seinem 79. Geburtstag die Muskeln spielen. „Ich möchte keine Geschenke“, schrieb der gebürtige Österreicher, der als Bodybuilder und Actiondarsteller zum Weltstar wurde, auf Instagram. Stattdessen würden er und sein Team die Fitnessbranche auf den Kopf stellen.
Auf zwei Fotos stemmt Schwarzenegger unter blauem Himmel an Kraftgeräten Gewichte. Dabei stellt er kräftige Oberarmmuskeln zur Schau.
Pumpen mit Arnie
Seine Follower spornt er mit einem Schnupperpreis dazu an, „Arnold‘s Pump Club“ beizutreten. Dieses Online-Fitnessprogramm liege ihm sehr am Herzen. Seit Jahrzehnten bemühe er sich darum, Leute zum Training zu motivieren, schreibt Schwarzenegger.
Als Muskelmann zum Star
Seine erste Krönung zum „Mister Universum“ kam mit 20 Jahren. Als Bodybuilder macht er danach in den USA Karriere und startete mit „Conan, der Barbar“ 1982 auch in Hollywood durch.
Im Kino zeigte sich der Muskelmann zuletzt 2019 in „Terminator: Dark Fate“ als gealterte Kampfmaschine, für Netflix spielte der fünffache Vater in der Spionage-Serie „Fubar“
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