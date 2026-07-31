Lenker (79) verlor Kontrolle: Drei Schwerverletzte

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr war ein 79-Jähriger auf der B20 in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) Richtung Kapfenberg unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich eine 44-Jährige. Zur selben Zeit war eine 74-jährige Autofahrerin in der entgegengesetzten Richtung unterwegs.

Der 79-Jährige dürfte wohl die Kontrolle über den Pkw verloren haben, auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der Leitplanke kollidiert sein. Das Fahrzeug überschlug sich und es kam zur Frontalkollision mit dem Auto der 74-Jährigen.