Lenker (79) verlor Kontrolle: Drei Schwerverletzte

Ein 79-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag auf einer steirischen Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 74-Jährigen. Der Notarzt rückte aus.
Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr war ein 79-Jähriger auf der B20 in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) Richtung Kapfenberg unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich eine 44-Jährige. Zur selben Zeit war eine 74-jährige Autofahrerin in der entgegengesetzten Richtung unterwegs.
Der 79-Jährige dürfte wohl die Kontrolle über den Pkw verloren haben, auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der Leitplanke kollidiert sein. Das Fahrzeug überschlug sich und es kam zur Frontalkollision mit dem Auto der 74-Jährigen.
„Christophorus 17“ musste kommen
Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Unfallbeteiligten unbestimmten Grades verletzt. Notarzt sowie Rettungshubschrauber „Christophorus 17“ rückten aus. Laut Feuerwehr wurde eine Person ausgeflogen. Die Verletzten wurden in die Kliniken nach Graz sowie Leoben gebracht.
Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland, First Responder, die Freiwilligen Feuerwehren Gußwerk und Mariazell sowie die Polizei. Die Straße war während der Rettungs- und Bergearbeiten nur eingeschränkt befahrbar.
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