Nachsendeauftrag für kranken Vater nach nirgendwo

Plötzlich kamen gar keine Briefe mehr

Er beschloss daher, die gesamte Post an seinen Vater per Nachsendeauftrag an seine Adresse in Gramatneusiedl umleiten zu lassen, damit keine Rechnung mehr verloren geht. Der Plan ging allerdings nicht wie gehofft auf. Eher im Gegenteil: Sobald der Nachsendeauftrag aktiv war, kamen gar keine an seinen Vater adressierten Briefe mehr an – weder an die eine noch an die andere Adresse.