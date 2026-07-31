Zwischen Aufbruchstimmung und Abstiegsgespenst

Los geht’s! Vor dem Zweitliga-Start am Freitag nahm die „Krone“ die drei niederösterreischischen Vertreter unter die Lupe. Vizemeister St. Pölten wird im Titelkampf wieder ein Wörtchen mitreden. Während Amstetten und Admira auf eine Saison und Probleme hoffen ...
Erinnern Sie sich noch, als die Admira vor gut einem Jahr den Aufstieg als klares Ziel formulierte? Rückblickend ein Fiebertraum. Vor dem heutigen Zweitliga-Heimstart gegen Rapid II sind die Südstädter von der höchsten Spielklasse in etwa so weit entfernt, wie von der zweiten Cup-Runde.
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