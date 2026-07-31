Pinzgau-Legende Tandari: „Sind großer Verlierer“

Vom Letzten zum Ersten: Die Spieler des FC Pinzgau sitzen in der am Freitag beginnenden Regionalliga Nord länger im Bus als die Salzburger Konkurrenten. Klublegende und Sportboss Tamas Tandari nimmt es im Gespräch mit der „Krone“ humorvoll zur Kenntnis.
„Die Letzten werden die Ersten sein“, sagt ein biblisches Sprichwort. In der Regionalliga Nord ist genau das der Fall. Der FC Pinzgau, in Sachen Reisezeiten in der Westliga noch Schlusslicht und damit Profiteur aus Salzburger Sicht, entpuppt sich nun als Draufzahler.
Regionalliga Nord: Seekirchen fährt 701 Kilometer wenig als der FC Pinzgau
Addiert man alle Distanzen, die bei Auswärtsspielen zurückgelegt werden, rangieren die Saalfeldener mit 1915 Kilometer auf Platz eins und sind damit der „Kilometerfresser“ schlechthin. Zum Vergleich: Schlusslicht Seekirchen fährt 701 (!) Kilometer weniger.
„Wir sind der große Verlierer“, scherzt FCPS-Sportboss Tamas Tandari und sieht das Positive: „Wenn wir auswärts gewinnen, ist die Heimfahrt länger als bei anderen. Dann wird entsprechend gefeiert.“ Zumal die Saalfeldener ohnehin gerne im Bus pokern.
„Da ging schon mal die Punkteprämie drauf“, lacht die Klublegende. Heute geht es ins nur 70 Kilometer entfernte Kuchl. Tandari: „Da gibt’s keine Ausreden!“
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