Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nicht sicher, ob ...“

Patriot-Lizenzen für Kiew? Trump zögert plötzlich

Außenpolitik
31.07.2026 08:40
Hat der US-Präsident wieder einmal seine Meinung geändert?
Hat der US-Präsident wieder einmal seine Meinung geändert?(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Hat Wolodymyr Selenskyj vorschnell gejubelt? Donald Trump habe der Ukraine Lizenzen für den Bau von Patriot-Abwehrraketen zugesagt, erklärte er nach dem Treffen der Präsidenten am Dienstag. Nachdem er seine Erlaubnis bereits in Aussicht gestellt hatte, zögert Trump aber plötzlich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Er sei sich „nicht sicher“, ob er zustimmen wird, der ukrainischen Führung die benötigten Lizenzen zu erteilen, sagte der US-Präsident gegenüber der „Financial Times“. „Es ist eine sehr außergewöhnliche Waffe, und wir müssen ein wenig vorsichtig sein, an wen wir Lizenzen vergeben“, so Trump in einem Telefonat mit der Zeitung.

Zwei Tage nach Treffen im Weißen Haus
Erst am Dienstag hatte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington empfangen. Trump habe ihm dabei zugesagt, die Lizenzen für den Bau der Raketen zu erteilen, sagte Selenskyj danach dem US-Sender Fox News. Er habe sich auch mit Vertretern der Unternehmen getroffen, die Patriots herstellen und auf eine gemeinschaftliche Produktion, so Selenskyj.

Bereits Anfang Juli hatte Trump beim NATO-Gipfel in der Türkei Patriot-Lizenzen in Aussicht gestellt, um die ukrainische Luftverteidigung zu stärken. Kiew braucht die Waffen aus US-Herstellung dringend, um die ständigen russischen Luftangriffe abwehren zu können – besonders mit Blick auf den nächsten Winter.

Lesen Sie auch:
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem Weg zu einem Treffen mit US-Senatoren
Selenskyj jubelt:
„Trump hat der Ukraine Patriot-Lizenzen zugesagt“
29.07.2026
Lizenz zur Herstellung
Trump will der Ukraine Patriot-Raketen erlauben
08.07.2026
Lücken in Luftabwehr
Patriot-Raketen: Was nützt Kiew die Trump-Zusage?
09.07.2026

Verhandlungen laufen
Die Regierung in Kiew verhandle mit dem US-Verteidigungsministerium über die Erlaubnis, Patriot-Abfangraketen selbst zu produzieren, sagte die ukrainische Botschafterin in Washington, Olha Stefanischyna, am Donnerstag (Ortszeit). Dieser Prozess könne jedoch ein bis fünf Jahre dauern.

Vertreter des „Patriot“-Herstellers Raytheon Co. seien bereits in der Ukraine gewesen, und Lockheed Martin Corp. , das die PAC-3-Abfangraketen für das Luftabwehrsystem herstellt, arbeite daran, ebenfalls ein Expertenteam in das Land zu entsenden, erklärte die Botschafterin während einer Veranstaltung. „Die verheerenden Auswirkungen jedes nächtlichen Angriffs sind derzeit unglaublich“, sagte Stefanischyna. „Letzte Nacht und in der Nacht davor waren es 30 bis 40 ballistische Raketen.“

Witkoff und Kushner kommen nach Kiew
Parallel zu den Rüstungsfragen laufen diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges. Bei seinem Treffen mit Trump im Weißen Haus hatte Selenskyj nach Angaben der Botschafterin sein Angebot wiederholt, die Kämpfe an den aktuellen Frontlinien einzufrieren und dies als Ausgangspunkt für Verhandlungen zu nutzen. In diesem Zusammenhang kündigte Trump laut „Financial Times“ an, dass seine Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff in den kommenden Tagen erstmals in die Ukraine reisen würden. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest, der Besuch könnte aber bereits in der nächsten Woche stattfinden, erklärte Stefanischyna.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
31.07.2026 08:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
126.266 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
82.527 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
79.340 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
959 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Ämter nieder
806 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Wirtschaft
Ruck-Rücktritt lässt Ludwig kleinlaut zurück
762 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig hat sich in den vergangenen Wochen hinter den ...
Mehr Außenpolitik
„Bereit, zu handeln“
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
Fällt auf 2,7 Prozent
Geringere Mehrwertsteuer lässt Inflation sinken
„Nicht sicher, ob ...“
Patriot-Lizenzen für Kiew? Trump zögert plötzlich
Krone Plus Logo
Rucks Nachfolgerin
Die Baustellen der neuen Wiener Kammer-Chefin
„Monumentaler Schritt“
Trump: Vereinbarung zur Hamas-Entwaffnung erzielt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf