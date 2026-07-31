Patriot-Lizenzen für Kiew? Trump zögert plötzlich

Witkoff und Kushner kommen nach Kiew

Parallel zu den Rüstungsfragen laufen diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges. Bei seinem Treffen mit Trump im Weißen Haus hatte Selenskyj nach Angaben der Botschafterin sein Angebot wiederholt, die Kämpfe an den aktuellen Frontlinien einzufrieren und dies als Ausgangspunkt für Verhandlungen zu nutzen. In diesem Zusammenhang kündigte Trump laut „Financial Times“ an, dass seine Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff in den kommenden Tagen erstmals in die Ukraine reisen würden. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest, der Besuch könnte aber bereits in der nächsten Woche stattfinden, erklärte Stefanischyna.