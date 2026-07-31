Eine Chefin will bleiben, ein Chef geht fix

Airport-Chefin Ganghofer wird sich erneut bewerben

Er führte die Werbefirma im Eigentum von Land, Tourismusverbänden und den Kammern fast 25 Jahre lang. Für eine geordnete Übergabe stehe er 2027 noch zur Verfügung und gehe gänzlich ohne Groll. „Ich habe eine wunderbare Zeit haben dürfen“, sagt Bauernberger. Der gebürtige Oberösterreicher will sich danach anderen Projekten widmen, die aber noch nicht spruchreif seien.