Eine Chefin will bleiben, ein Chef geht fix

Die Geschäftsführungen in der Tourismus-Gesellschaft des Landes Salzburg und beim Flughafen werden neu ausgeschrieben. Einer der zwei jetzigen Chefs bei den beiden Firmen geht fix im Jahr 2027.
Zwei Chefposten im Salzburger Tourismus sind derzeit turnusmäßig ausgeschrieben. Wer möchte, kann sich aktuell um die Geschäftsführung beim Salzburger Flughafen oder jene in der Salzburger Land Tourismusgesellschaft bewerben. Die beiden Posten müssen alle fünf Jahre neu ausgeschrieben werden, jetzt war es wieder so weit.
Ein Vorteil für alle potenziellen Führungskräfte, die zweigleisig fahren wollen: Die Bewerbungsfrist endet für beide Posten in vier Wochen am 27. August. Vor allem bei der Salzburger Land Tourismusgesellschaft (SLTG) wird es im kommenden Jahr spannend. „Ich werde nächstes Jahr 65 Jahre alt. Deswegen habe ich für mich selbst entschieden, dass ich mich nicht mehr bewerben werde“, sagt SLTG-Chef Leo Bauernberger auf „Krone“-Anfrage.
Airport-Chefin Ganghofer wird sich erneut bewerben
Er führte die Werbefirma im Eigentum von Land, Tourismusverbänden und den Kammern fast 25 Jahre lang. Für eine geordnete Übergabe stehe er 2027 noch zur Verfügung und gehe gänzlich ohne Groll. „Ich habe eine wunderbare Zeit haben dürfen“, sagt Bauernberger. Der gebürtige Oberösterreicher will sich danach anderen Projekten widmen, die aber noch nicht spruchreif seien.
Am Flughafen wäre ein Führungswechsel dagegen eine Überraschung. Die bald 63-jährige Norddeutsche Bettina Ganghofer führt den Airport seit fast neun Jahren. „Ich mache den Job sehr gerne. Selbstverständlich werde ich mich wieder um den Posten bewerben“, kündigt Ganghofer an. Beim Flughafen stehen ereignisreiche Jahre an.
Noch in Ganghofers aktueller Regentschaft starten im September die Vorarbeiten für die Erweiterung der Terminals. Erster Schritt ist der Abriss des Hangar 2. Insgesamt schlägt die Erweiterung der Airport-Terminallandschaft mit 105 Millionen Euro zu Buche.
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