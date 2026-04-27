Herzogin Meghan sucht Trost auf Astro‑Seiten

Prinz Harrys Ehefrau Meghan deutet an, die „schwierigsten sieben Jahre“ ihres Lebens hinter sich zu haben. Laut Astrologie‑Seiten, auf denen sie offenbar Rat und Trost sucht, soll genau diese Phase nun enden – und Meghan scheint das nur allzu gern zu glauben.
Die 44-jährige Royal – die vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 als Meghan Markle bekannt war - teilte am Wochenende zwei astrologische Beiträge auf Instagram, die einen bedeutenden Wendepunkt am 25. April für ihr Sternzeichen Löwe hervorhoben.
Vorhersagen, an die Meghan offenbar glaubt
Der erste Beitrag, den Meghan – deren Geburtstag am 2. August ist – teilte, stammte vom Instagram-Account „Astrology Is For Everyone“ und zeigte zwei Männer, die zu Celine Dions Song „That‘s The Way It Is“ aus dem Jahr 1991 tanzten. Die Bildunterschrift lautete: „Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann beenden am 25. April die schwierigsten sieben Jahre ihres Lebens.“
Die ehemalige „Suits“-Darstellerin teilte anschließend einen Beitrag des Accounts „Spiritdaughter“, in dem behauptet wurde, dass Samstag (25. April) einen Wendepunkt für Löwen markiere, sodass sie weniger Druck verspüren und aufhören würden, sich selbst zu hinterfragen.
Darin hieß es: „Die Spannung zwischen dem, wer du wirklich bist, und dem, was die Welt um dich herum bereit war zu sehen, war auf eine Weise erschöpfend, die schwer zu erklären ist für Menschen, die das nicht erlebt haben.“ Und weiter: „Dein Selbstvertrauen hat Rückschläge erlitten, die es nie hätte erleiden dürfen. Du hast deine kreative Richtung, dein Rampenlicht und deinen Wert hinterfragt. Am 25. April lässt der Druck nach. Du bekommst den Raum, einfach zu existieren, ohne dafür kämpfen zu müssen.“
Zehn Jahre lange online gemobbt
Anfang dieses Monats sagte Meghan – die mit Harry die Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet hat -, sie sei „die meist gemobbte Person der ganzen Welt“ in den sozialen Medien gewesen. Während eines Besuchs in Australien erklärte sie gegenüber Studenten bei einer Veranstaltung in Melbourne, dass sie in den vergangenen zehn Jahren jeden Tag online „gemobbt und angegriffen“ worden sei und deutete an, dass Plattformen „keinen Anreiz“ hätten, gegen grausame Trolle vorzugehen.
Sie sagte: „Seit nunmehr 10 Jahren werde ich jeden Tag gemobbt und angegriffen.Und ich war die meist gemobbte Person der ganzen Welt. Und jetzt bin ich immer noch hier. Und wenn ich an euch alle denke und daran, was ihr erlebt, dann denke ich, dass ein großer Teil davon bedeutet, zu erkennen, dass diese milliardenschwere Industrie, die komplett auf Grausamkeit basiert, um Klicks zu generieren, sich nicht ändern wird. Also müsst ihr stärker sein als das.“
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