Herzogin Meghan sucht Trost auf Astro‑Seiten

Darin hieß es: „Die Spannung zwischen dem, wer du wirklich bist, und dem, was die Welt um dich herum bereit war zu sehen, war auf eine Weise erschöpfend, die schwer zu erklären ist für Menschen, die das nicht erlebt haben.“ Und weiter: „Dein Selbstvertrauen hat Rückschläge erlitten, die es nie hätte erleiden dürfen. Du hast deine kreative Richtung, dein Rampenlicht und deinen Wert hinterfragt. Am 25. April lässt der Druck nach. Du bekommst den Raum, einfach zu existieren, ohne dafür kämpfen zu müssen.“