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Paukenschlag! Graz holt den Ex-Coach des Rivalen

Handball
27.04.2026 16:52
Risto Arnaudovski, bis Mitte März noch bei Bärnbach/Köflach, übernimmt bei der HSG Graz.
Risto Arnaudovski, bis Mitte März noch bei Bärnbach/Köflach, übernimmt bei der HSG Graz.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Na bumm! Damit war nicht zu rechnen. Die Handballer der HSG Graz wechseln vor dem Start in die Abstiegsrunde am Samstag noch einmal den Trainer. Statt Spyros Balomenos übernimmt mit Risto Arnaudovski ein alter Bekannter aus der Weststeiermark.

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Frischer Wind? Wenn die Handballer der HSG Graz am Samstag in Hollabrunn in die Abstiegsrunde der HLA starten, wird auf der Bank ein neuer Mann sitzen. Der Erstligist tauschte nämlich bereits vor dem Play-off-Start noch einmal den Trainer. Spyros Balomenos, der mit Saisonende ohnehin zu Liga-Konkurrent Hard wechselt, wird mit sofortiger Wirkung durch Risto Arnaudovski ersetzt.

Neuer Vertrag bei Klassenerhalt?
Der Nordmazedonier, der bis Mitte März noch bei Bärnbach/Köflach engagiert war, soll die Murstädter vor dem Abstieg retten. „Wir wollen mit dem Trainerwechsel noch einmal einen frischen Impuls setzen“, so Graz-Klubchef Michael Schweighofer. Ein Vorteil: Arnaudovski braucht keine Eingewöhnungszeit, hat bereits als Trainer der Weststeirer alle Mannschaften genau analysiert, kennt alle anstehenden Gegner im unteren Play-off aus dem Effeff.

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Ob der 44-Jährige bei einem möglichen Klassenerhalt in Graz bleiben wird, ist aber noch offen. Gestaltet er die anstehenden sechs Spiele allerdings erfolgreich, wäre es Werbung in eigener Sache. 

SAMSTAG: HLA, oberes Play-off: Vöslau – HSG Lipizzanerheimat, Linz – BT Füchse. Abstiegsrunde: Hollabrunn – Graz (alle 18.30).

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