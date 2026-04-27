Paukenschlag! Graz holt den Ex-Coach des Rivalen

Neuer Vertrag bei Klassenerhalt?

Der Nordmazedonier, der bis Mitte März noch bei Bärnbach/Köflach engagiert war, soll die Murstädter vor dem Abstieg retten. „Wir wollen mit dem Trainerwechsel noch einmal einen frischen Impuls setzen“, so Graz-Klubchef Michael Schweighofer. Ein Vorteil: Arnaudovski braucht keine Eingewöhnungszeit, hat bereits als Trainer der Weststeirer alle Mannschaften genau analysiert, kennt alle anstehenden Gegner im unteren Play-off aus dem Effeff.