Start-up entwickelt mit Bundesheer Gefechts-Tablet

Daher habe sein Start-up die Idee geboren, EUDs komplett in Österreich zu entwickeln. Die erste Serie von Zehn-Zoll-Tablets trägt den klingenden Namen „BACKBONE“. Neben der „großen physikalischen Robustheit“ und Praktikabilität für die Soldaten war der Anspruch, eine gänzlich neue Sicherheitsarchitektur zu entwerfen, erläuterte der CEO. Das Herzstück dieser ist die „physikalische Trennung“, die es erlaube, gleichzeitig Daten verschiedener Sicherheitsdomänen physikalisch getrennt auf einem Tablet zu bearbeiten und zu speichern. So könne der Verlust missionskritischer Daten ausgeschlossen werden. Diese Technologie und die dazugehörigen Produktgruppen habe man sich weltweit patentieren lassen, so Lechner.