Irans „diplomatischer Dschihad“ in Russland

Neuer Vorschlag für die Öffnung der Straße von Hormuz

Am Sonntag war der iranische Chefdiplomat für einen Kurzbesuch nach Islamabad gereist. Dort übergab er dem Vermittler Pakistan „schriftliche Nachrichten“ an die US-Regierung, berichtete die iranische Nachrichtenagentur FARS. Darin gehe es um „rote Linien der Islamischen Republik Iran, darunter Atom-Fragen und die Straße von Hormuz“. Mit Blick auf die Blockade der Meerenge sagte Araghtschi laut Staatsfernsehen, die sichere Durchfahrt durch die Meerenge sei ein „wichtiges globales Thema“.