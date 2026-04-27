Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hormuz-Sperre

Irans „diplomatischer Dschihad“ in Russland

Außenpolitik
27.04.2026 12:22
Irans Außenminister Abbas Araghtschi macht die USA für das Scheitern der Friedensverhandlungen ...
Irans Außenminister Abbas Araghtschi macht die USA für das Scheitern der Friedensverhandlungen in Pakistan verantwortlich.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA stocken weiter. Während eine nach Pakistan geplante Reise der US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner am Wochenende kurzfristig abgesagt wurde, ist Irans Außenminister Abbas Araghtschi in den Oman und nach Pakistan gejettet, um „schriftliche Nachrichten“ an die US-Regierung zu übermitteln. Am Montag ist der Araghtschi in Russland eingetroffen, um seinen „diplomatsichen Dschihad“ fortzusetzen. 

0 Kommentare

Denn so einen „Heiligen Krieg“ führt der Außenminister laut den Worten des iranischen Botschafters in Moskau, um „die Interessen des Landes voranzubringen – unter Bedrohungen von außen“. Laut der iranischen Nachrichtenagentur ISNA wird es bei den Beratungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin und anderen russischen Regierungsvertretern um „den Stand der Verhandlungen, die Waffenruhe und damit zusammenhängende Entwicklungen“ gehen.

Moskau und Teheran sind strategische Verbündete
Die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS bestätigte das geplante Treffen zwischen Putin und Araghtschi unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Moskau und Teheran sind strategische Verbündete. Allerdings ist Russland nicht bereit, den Partner im aktuellen Konflikt mit den USA militärisch zu unterstützen. In erster Linie erhält Teheran diplomatische Rückendeckung aus dem Kreml.

Araghtschi machte die USA für das Scheitern der Friedensverhandlungen in Pakistan verantwortlich. „Die Vorgehensweise der USA hat dazu geführt, dass die letzte Verhandlungsrunde trotz einiger Fortschritte ihre Ziele aufgrund überzogener Forderungen nicht erreicht hat“, sagte er nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens am Montag nach seiner Ankunft in Sankt Petersburg.

Lesen Sie auch:
Der US-Staatschef hatte am Dienstag einseitig die Waffenruhe mit dem Iran ohne klares Ende ...
Für Iran-Verhandlungen
Trump meckert: Reisen „zu viel Zeitverschwendung“
25.04.2026
Neue Gespräche
Der Iran hat einen Gegenvorschlag für die USA
24.04.2026
„Blockade fortsetzen“
Trump verlängert Feuerpause, Iran widerspricht
21.04.2026

Neuer Vorschlag für die Öffnung der Straße von Hormuz
Am Sonntag war der iranische Chefdiplomat für einen Kurzbesuch nach Islamabad gereist. Dort übergab er dem Vermittler Pakistan „schriftliche Nachrichten“ an die US-Regierung, berichtete die iranische Nachrichtenagentur FARS. Darin gehe es um „rote Linien der Islamischen Republik Iran, darunter Atom-Fragen und die Straße von Hormuz“. Mit Blick auf die Blockade der Meerenge sagte Araghtschi laut Staatsfernsehen, die sichere Durchfahrt durch die Meerenge sei ein „wichtiges globales Thema“.

Die Regierung in Teheran hat die strategisch wichtige Straße von Hormuz weitgehend gesperrt, ...
Die Regierung in Teheran hat die strategisch wichtige Straße von Hormuz weitgehend gesperrt, während Washington eine Blockade gegen iranische Häfen verhängt hat. Der Schiffsverkehr in der Region bleibt damit stark eingeschränkt.(Bild: AP/Ebrahim Noroozi)

Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete am Sonntag unter Berufung auf einen US-Vertreter und mit den Vorgängen vertraute Kreise, Teheran habe einen neuen Vorschlag für eine Öffnung der Straße von Hormuz und ein Ende des Krieges an Washington übermittelt. Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sollen demnach auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA zitierte den Axios-Bericht, ohne diesen zu dementieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
27.04.2026 12:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Passagiere filmten die hektische Evakuierung ihres Fluges. Mehrere Menschen wurden unbestimmten ...
Triebwerksprobleme
Indien: Swiss-Flieger kurz vor Start evakuiert
Der Schütze wurde von Einsatzkräften gestoppt, konnte aber zuvor durch die Sicherheitsschleuse ...
Trump-Dinner
Schütze passierte Kontrollen mit mehreren Waffen
Chaos in Hotel
Schüsse bei Dinner: Trump in Sicherheit gebracht
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
170.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Ski Alpin
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
121.273 mal gelesen
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus. 
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
117.373 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1741 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1113 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
904 mal kommentiert
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Mehr Außenpolitik
Hormuz-Sperre
Irans „diplomatischer Dschihad“ in Russland
Nach Panik im Saal
Dinner-Gast von Trump steckt Schampus-Flasche ein
Stau von 100 Berichten
„Termin-Chaos“ blockiert wichtiges Kontrollgremium
„Fühle mich geehrt“
Trump nutzt Attentatsversuch für seine Zwecke
„Krone“-Kommentar
Bitte keine Späße über Andreas Babler!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf