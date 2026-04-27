China stoppt Übernahme von KI-Start-up durch Meta

Die beiden Staaten liefern sich einen Wettlauf um die Führung bei der Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz. Das Verbot der Regierung in Peking kommt nicht überraschend. Einem Zeitungsbericht zufolge bestellte die NDRC den Vorstandsvorsitzenden und den Technologiechef von Manus ein. Zudem wurde ihnen bis auf Weiteres die Ausreise untersagt.