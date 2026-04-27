LASK Tabellenführer: Werden die Linzer Meister?

Wie schätzen Sie die Meisterchancen des LASK ein? Glauben Sie, dass die Linzer die Nerven behalten? Sind Spiele gegen Salzburg und Rapid der Schlüssel zum Titel? Was spricht aus Ihrer Sicht für den LASK – und was dagegen? Trauen Sie den Linzern den ersten Meistertitel seit 1965 zu?