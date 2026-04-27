LASK Tabellenführer: Werden die Linzer Meister?

Nach dem klaren Sieg in Hartberg und gleichzeitigen Punkteverlusten von Sturm Graz und Red Bull Salzburg haben sich die Linzer an die Spitze der österreichischen Bundesliga gesetzt. Doch wie stehen die Chancen für den Meistertitel? Unsere Frage des Tages vom 27. April lautet: „LASK an der Tabellenspitze: Werden die Linzer Meister?“
Wie schätzen Sie die Meisterchancen des LASK ein? Glauben Sie, dass die Linzer die Nerven behalten? Sind Spiele gegen Salzburg und Rapid der Schlüssel zum Titel? Was spricht aus Ihrer Sicht für den LASK – und was dagegen? Trauen Sie den Linzern den ersten Meistertitel seit 1965 zu?
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