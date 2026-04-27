Wie Sydney Sweeney

Auch diese Topstars flogen aus Hollywood-Filmen

Adabei-TV Clips
27.04.2026 14:08
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Sie drehten, lernten Texte, standen stundenlang am Set – und tauchen im fertigen Film trotzdem nicht auf. Wie Sydney Sweeney in „Der Teufel trägt Prada 2“ hat es bereits Weltstars wie Harrison Ford und Uma Thurman erwischt. Wir haben genauer hingesehen: Welche Stars im Schneideraum verschwanden – und warum ihre Auftritte rausgeschnitten wurden.

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