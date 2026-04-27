Italien liefert chinesischen IT-Manager an USA aus

USA: Gesuchter ist Mitglied einer Cyberspionagegruppe

Das US-Justizministerium beschuldigt den Mann, im Auftrag der chinesischen Regierung gehandelt zu haben. Die Pekinger Führung weist dies zurück. Laut dem US-Justizministerium soll der Mann 2020 zusammen mit anderen Cyber-Experten in den USA Universitäten, Immunologen und Virologen ins Visier genommen haben, die an Covid-19-Impfstoffen, Behandlungen des Virus und Tests forschten. Zudem soll er Mitglied der Cyberspionagegruppe Hafnium gewesen sein. Diese habe weltweit Tausende Computer infiltriert, darunter auch in den USA.