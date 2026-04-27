An diesen Touri-Flughäfen sind Engpässe möglich

Besonders im Fokus stehen laut seinen Analysen iberische Flughäfen wie Palma de Mallorca, Faro oder Málaga. Dort könnte es zuerst zu Engpässen kommen – nicht zwingend zu Flugausfällen, aber zu schwierigerer Treibstoffversorgung. „Diese kleineren und peripheren Flughäfen sind stärker abhängig von Lieferketten. Wenn es dort eng wird, kann das System insgesamt unter Druck geraten.“