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Kerosin-Knappheit:

An diesen Touri-Flughäfen sind Engpässe möglich

Ausland
27.04.2026 15:07
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Die Diskussion um mögliche Kerosinknappheit sorgt in der Luftfahrtbranche weiter für Verunsicherung. Erste Airlines reagieren bereits mit Anpassungen bei Strecken und Preisen.

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„Wir sehen jetzt schon, dass Airlines hier und da Flüge streichen – aktuell noch wegen steigender Kosten, nicht wegen echter physischer Knappheit“, sagt Risikomanager Marco Felsberger im krone.tv-Talk mit Jana Pasching.

Felsberger spricht von drei „Wellen“ der Entwicklung – vom Preisschock über den Abbau von Reserven bis hin zur möglichen physischen Knappheit.

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Besonders im Fokus stehen laut seinen Analysen iberische Flughäfen wie Palma de Mallorca, Faro oder Málaga. Dort könnte es zuerst zu Engpässen kommen – nicht zwingend zu Flugausfällen, aber zu schwierigerer Treibstoffversorgung. „Diese kleineren und peripheren Flughäfen sind stärker abhängig von Lieferketten. Wenn es dort eng wird, kann das System insgesamt unter Druck geraten.“ 

Risikomanager Marco Felsberger in „Krone zu Mittag“
Risikomanager Marco Felsberger in „Krone zu Mittag“(Bild: krone.tv )

Für Österreich gibt der Experte vorerst Entwarnung – die Lage sei stabil, allerdings könne sich die Situation im Sommer weiter zuspitzen, abhängig von geopolitischen Entwicklungen und der Versorgungslage in Europa.

Entscheidend sei nun laut Felsberger vor allem eines: Eine koordinierte EU-weite Steuerung der Treibstoffversorgung und der Aufbau zusätzlicher Lieferkapazitäten, um Engpässe rechtzeitig abzufedern und den Sommerflugverkehr abzusichern.

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