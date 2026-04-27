Kerosin-Knappheit:
An diesen Touri-Flughäfen sind Engpässe möglich
Die Diskussion um mögliche Kerosinknappheit sorgt in der Luftfahrtbranche weiter für Verunsicherung. Erste Airlines reagieren bereits mit Anpassungen bei Strecken und Preisen.
„Wir sehen jetzt schon, dass Airlines hier und da Flüge streichen – aktuell noch wegen steigender Kosten, nicht wegen echter physischer Knappheit“, sagt Risikomanager Marco Felsberger im krone.tv-Talk mit Jana Pasching.
Felsberger spricht von drei „Wellen“ der Entwicklung – vom Preisschock über den Abbau von Reserven bis hin zur möglichen physischen Knappheit.
Besonders im Fokus stehen laut seinen Analysen iberische Flughäfen wie Palma de Mallorca, Faro oder Málaga. Dort könnte es zuerst zu Engpässen kommen – nicht zwingend zu Flugausfällen, aber zu schwierigerer Treibstoffversorgung. „Diese kleineren und peripheren Flughäfen sind stärker abhängig von Lieferketten. Wenn es dort eng wird, kann das System insgesamt unter Druck geraten.“
Für Österreich gibt der Experte vorerst Entwarnung – die Lage sei stabil, allerdings könne sich die Situation im Sommer weiter zuspitzen, abhängig von geopolitischen Entwicklungen und der Versorgungslage in Europa.
Entscheidend sei nun laut Felsberger vor allem eines: Eine koordinierte EU-weite Steuerung der Treibstoffversorgung und der Aufbau zusätzlicher Lieferkapazitäten, um Engpässe rechtzeitig abzufedern und den Sommerflugverkehr abzusichern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.