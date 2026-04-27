Trump zu Journalistin: „Sie sind eine Schande“

„Sie sollten sich schämen“

Während des „60 Minutes“-Interviews wurde Trump zunächst zu dem Manifest befragt, dann las die Journalistin Behauptungen daraus vor. Der US-Präsident fuhr prompt aus der Haut. „Ich bin kein Vergewaltiger, ich bin kein Pädophiler“, sagte er. Dann ging er auch noch auf die Reporterin los. Er rügte O‘Donnell dafür, „Mist“ vorzulesen, „der von irgendeinem kranken Menschen“ geschrieben worden sei. Schließlich wurde er persönlich und nannte sie „eine Schande“ und sagte, sie solle sich schämen.