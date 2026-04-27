Rangnick, Glasner? „Kein Geheimnis mehr, dass …“

Am Ende wurde es aber Kompany. „Den Ausschlag dazu hat auch ein Anruf von Karl-Heinz-Rummenigge gegeben“ wie der Sportvorstand bestätigt. „Als die Frage kam, ob wir uns sicher sind, habe ich Kalle gesagt: Ihr seid so eng mit Pep, ruf den an. Frage ihn, was er von ihm hält. Das war dann der Dosenöffner. Dann haben wir Vincent verpflichtet.“