Rangnick, Glasner? „Kein Geheimnis mehr, dass …“

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hat über die schwierige Trainersuche von vor zwei Jahren gesprochen und dabei auch bestätigt, dass man sowohl Ralf Rangnick, als auch Oliver Glasner kontaktiert hatte. Am Ende entschied man sich in München für Vincent Kompany und war damit offenbar gut beraten.
„Er ist ein Glücksfall für den FC Bayern“, schwärmt Eberl im ZDF-Sportstudio über Trainer Vincent Kompany. Der Belgier hat es nach durchaus turbulenten Jahren geschafft wieder Ruhe in die Mannschaft zu bringen. Nachdem der zweite Meistertitel unter Dach und Fach gebracht wurde, hat man auch noch Chancen auf den Pokal-Titel und einen Triumph in der Champions League.
Während Kompany heute mit Lob überhäuft wird, standen nicht wenige dem ehemaligen Profikicker zu Beginn seines Engagements in München eher kritisch gegenüber. Immerhin hatte er zuvor noch keine großen Trainer-Erfahrungen bei Spitzenteams gemacht.
Rummenigge telefonierte mit Pep
Außerdem wurden vor ihm zahlreiche Namen bei den Bayern gehandelt und Kompany schien nur eine Notlösung zu sein. „Natürlich hatten wir vorher Absagen bekommen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Julian Nagelsmann ein Thema war, dass wir mit Ralf Rangnick gesprochen haben, dass wir mit Oliver Glasner gesprochen haben. Manche wollten auch Hansi Flick zurück“, bestätigt nun auch Eberl offiziell.
Am Ende wurde es aber Kompany. „Den Ausschlag dazu hat auch ein Anruf von Karl-Heinz-Rummenigge gegeben“ wie der Sportvorstand bestätigt. „Als die Frage kam, ob wir uns sicher sind, habe ich Kalle gesagt: Ihr seid so eng mit Pep, ruf den an. Frage ihn, was er von ihm hält. Das war dann der Dosenöffner. Dann haben wir Vincent verpflichtet.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.