Von der Leyen wirbt für Mini-Atomkraftwerke

EU forscht an modularen Kleinreaktoren

„Für uns ist wichtig, dass der Weg nach vorne bei der Energie Technologieneutralität ermöglicht“, so von der Leyen. „Deswegen fördert die Europäische Union nicht nur massiv den Ausbau erneuerbarer Energien, der Batterien und moderner Netze, sondern investiert eben auch in die Forschung an modularen Kleinreaktoren.“ In der schwarz-roten Koalition ist dieser Weg umstritten. Während die Union sich für die Nutzung der Kernkraft ausspricht, lehnt die SPD dies ab.