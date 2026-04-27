„Warum die nächsten Jahre völlig anders werden“

Diese Woche bringt laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter eine Phase voller Klarheit und emotionaler Ehrlichkeit. Gleichzeitig sorgt ein seltener astrologischer Wechsel für Bewegung: Uranus startet im Zeichen Zwillinge einen neuen siebenjährigen Zyklus – mit Tempo, neuen Denkweisen und starkem Einfluss von KI und Technologie. Alle Infos dazu sehen Sie im Video oben!