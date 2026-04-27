Victoria Swarovski: Jetzt erobert sie die Modewelt

„Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Die Looks meiner ersten Kollektion endlich live auf dem Laufsteg an den Models zu sehen, nachdem so viel Liebe und Zeit in ihre Entwicklung geflossen ist, war unbeschreiblich. Nach der Show war ich so erleichtert und überglücklich. Die Energie im Raum und das viele positive Feedback haben mich überwältigt und ich hatte Tränen vor Glück in den Augen. Gestern Abend ist definitiv ein großer Traum in Erfüllung gegangen“, erzählt Victoria Swarovski.