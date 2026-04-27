Victoria Swarovski: Jetzt erobert sie die Modewelt

Victoria Swarovski ist ein echtes Multitalent! Sie moderiert erfolgreich „Let‘s Dance“, bereitet sich aktuell auf den Eurovision Song Contest 2026 vor, begeistert mit Glamour auf jedem roten Teppich – und jetzt zeigt sie auch noch: Sie hat ein echtes Händchen für Fashion!
Dass sie nicht nur moderieren, singen und Glamour verkörpern kann, sondern auch ein sicheres Gespür für Mode besitzt, beweist sie aktuell eindrucksvoll. Ihre erste Fashion-Kollektion für ihr Label Orimei erscheint am Mittwoch – und sorgt schon jetzt für viel Aufmerksamkeit.
Im Rahmen der About You Fashion Holidays im ehemaligen Flughafen Berlin Tempelhof stellte die Moderatorin ihre Kollektion erstmals vor. Gleichzeitig feierte sie damit einen ganz besonderen Meilenstein: ihre erste eigene Fashion-Show! Ein Moment, auf den Victoria besonders stolz ist.
„Erleichtert und überglücklich“
Die große Show war nicht nur der Launch ihrer ersten Kollektion und der Start ihrer Fashion Brand ORIMEI by Victoria Swarovski in Kooperation mit ABOUT YOU – sie war auch die Erfüllung eines langgehegten Traums.
„Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Die Looks meiner ersten Kollektion endlich live auf dem Laufsteg an den Models zu sehen, nachdem so viel Liebe und Zeit in ihre Entwicklung geflossen ist, war unbeschreiblich. Nach der Show war ich so erleichtert und überglücklich. Die Energie im Raum und das viele positive Feedback haben mich überwältigt und ich hatte Tränen vor Glück in den Augen. Gestern Abend ist definitiv ein großer Traum in Erfüllung gegangen“, erzählt Victoria Swarovski.
Wem ORIMEI noch nichts sagt: ORIMEI by Victoria Swarovski ist eine bereits 2021 gegründete Clean-Beauty-Marke der Moderatorin, die natürliche Inhaltsstoffe mit wirksamer Pflege verbindet.
Der Name hat chinesische Wurzeln und bedeutet „wahre Schönheit“ – ein Leitgedanke, der sich in allen Produkten der Linie widerspiegelt. Jetzt erweitert Victoria ihre Brand konsequent um Fashion – und das mit Stil!
Das Label steht für moderne Looks mit einem Hauch Glamour. Im Mittelpunkt steht der Gedanke einer vielseitigen Capsule Wardrobe: kombinierbare Stücke in Weiß, Buttergelb, Braun oder Flieder, die sowohl im Alltag als auch zu besonderen Anlässen funktionieren.
Das Ergebnis: eine moderne, klare Kollektion für Office, Dinner-Date oder den großen Auftritt am Abend. Victoria Swarovski beweist damit einmal mehr: Sie kann einfach alles!
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