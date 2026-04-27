Wird die WM-Ära von Pariasek heuer geschlossen?

Ein Kreislauf, der sich schließt?

Auch bei dieser Weltmeisterschaft wird Pariasek aus Amerika moderieren. „Ich bin schon sehr gespannt und hoffe, dass es nicht wieder eine Eintagsfliege wird und wir wieder 28 Jahre auf die nächste Österreich-Teilnahme warten müssen“, scherzt der Sportjournalist. Ob man ihn bei der nächsten WM ebenfalls im Fernsehen zu sehen bekommt, schließt der 61-Jährige zwar nicht aus, bezweifelt es aber – schließlich steht schon bald die Pension vor der Tür.